La Robur ‘perde’ il suo condottiero Magrini squalificato per una giornata

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Si è preso unadi squalifica, il tecnico bianconero Lamberto(nella foto), dopo l’espulsione rimediata nel secondo tempo della trasferta di Tavarnelle ‘per aver proferito frase blasfema’. Al suo posto, domenica, ci sarà quindi il vice Alessandro Barbieri, al debutto assoluto. Un dispiacere per il mister, una soddisfazione e una responsabilità per il suo braccio destro, che guiderà la squadra nella prima partita casalinga della stagione, allo stadio Artemio Franchi: dopo un anno di attesa (i tecnici comunali, proprio in questi giorni, stanno pulendo e potando le aree interne ed esterne dell’impianto), Bianchi e compagni potranno tornare, definitivamente, a ‘casa’. Avversario di turno, il Montevarchi dell’ex Nico Lelli, reduce dal pareggio per 2-2 sul campo della Flaminia: la squadra sta proseguendo la preparazione al Bertoni dell’Acquacalda.