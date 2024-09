Juve Stabia-Palermo | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Stadi d’animo opposti per le due squadre, con i padroni di casa che stanno volando mentre i rosanero pagano un inizio altalenante.si giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Menti.: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Sospinti ancora dall’entusiasmo per il ritorno in cadetteria, gli stabiesi stanno andando al di sopra delle aspettative come dimostra l’attuale primato in classifica con 8 punti. L’undici di mister Pagliuca ha inanellato due vittorie, contro Bari e Mantova, e due pareggi contro Catanzaro e Frosinone. Segno di una compagine già matura per affrontare le insidie di questa categoria. Non si può dire altrettanto per i rosanero, che puntano ad un campionato di vertice.