(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Dalglitengono in scacco i governi. Inad agosto sono andati in fumo 110.000 chilometri quadrati, l’equivalente di 9 Stati. Per trovare numeri peggiori bisogna tornare indietro al 2007 e al 2010. Il– ha riferito l’Inpe, l’Istituto verde-oro di ricerca spaziale – concentra il 76% deglidi tutto il Sud America. Anche per questo il giudice della Corte Suprema Flávio Dino ha ordinato al governo di convocare con urgenza più vigili del fuoco militari per aiutare a spegnere gli. “È stabilito l’obbligo di mantenere una lotta efficace e completa contro i fronti di fuoco, subito dopo la loro identificazione”, si legge nella sua decisione. Dino ha denunciato che ilsta attraversando “una “di” che deve essere affrontataè stato fatto contro quella del Covid-19.