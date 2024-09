Imprese colpite dall’alluvione Confcommercio consegna i ristori

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Promessa mantenuta perToscana: come aveva annunciato nei giorni immediatamente successivi all’alluvione del novembre 2023, si è fatta carico di dare un ristoro tangibile alleassociate che hanno subito danni proprio a causa del maltempo, stanziando per loro un contributo a fondo perduto di 313mila euro, per un massimo di 4mila euro ciascuna a seconda dell’entità del danno dichiarato. Oltre duecento letoscane aderenti ache beneficiano dell’aiuto, che si aggiunge a quelli già stabiliti a livello regionale e statale.