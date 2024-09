Emily in Paris 4 recensione della seconda parte | la svolta romana? Funziona a metà

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 12 settembre 2024) Lily Collins e la suavolano a Roma nelladelle quarta stagione. Il risultato: troppe svolte (e troppi cliché) in troppo poco tempo. In streaming su Netflix. Era partita col piede giusto la quarta stagione diin, disponibile su Netflix, proponendo gli stessi lati positivi e negativi che l'hanno sempre caratterizzata, ma ricordandosi maggiormentepropria identità comunicativa e mostrando finalmente la scelta sentimentaleprotagonista dopo anni di indecisione. La divisionestagione in due parti ci era sembrata un'idea altrettanto vincente, anche perché spezzava la narrazione in modo convincente, chiudendo alcune storyline e aprendone volutamente altre in modo equilibrato. Con le nuove cinque puntate, arrivate un mese dopo, dobbiamo purtroppo ricrederci. Cinque episodi come se fossero cinque stagioni La trama delle puntate