Da dove nasce la bufala di Trump sui migranti che uccidono a mangiano gatti e cani a Springfield

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ci mancavano solo le bufale suie gli animali domestici a infiammare la campagna elettorale per le presidenziali negli Stati Uniti. Nel corso del dibattito tra Donalde Kamala Harris, andato in scena lo scorso 10 settembre, l’ex presidente ha affermato che ihaitiani che arrivano sul territorio degli Stati Unitie animali domestici: Secondogli immigrati irregolari banchettano nei giardini degli amerimangiando labrador e. Poi vengono sottoposti a operazioni per il cambio del sesso in prigione. Lucidissimo. pic.twitter.