Coppa Davis sconfitta indolore per l’Italia | Bolelli-Vavassori ko con Melo-Matos ma gli azzurri vincono il tie col Brasile

(Di giovedì 12 settembre 2024) Niente 3-0 pernel primo tie di. Unao quasi, quella di Simonee Andreanel doppio contro i brasiliani Marceloe Rafael, un 6-7 7-6 7-5 in poco meno di tre ore di partita; la coppia azzurra si mangia le mani per non aver sfruttato tre palle match tra secondo e terzo set, ma la selezione di Filippo Volandri sale comunque in testa alla classifica assieme al Belgio. Primo set che parte in maniera molto tirata, con le due coppie che provano a scambiarsi cortesie immediatamente. Glisalvano due palle break con un servizio al corpo e un buon gioco a rete, i due verdeoro sono costretti ad annullarne addirittura tre. L’inizio di una frazione piena di capovolgimenti di fronte? No, perché i quattro giocatori si registrano al servizio e si arriva fino al tiebreak.