Conte e Schlein battezzano il campo largo sul palco Avs a Roma Renzi? La platea fischia la leader Pd | ‘Ragioniamo sui temi non sui nomi’

(Di giovedì 12 settembre 2024) La foto di gruppo rappresenta il perimetro, per dirla in politichese. Diluvia a, anche nei pressi deldella festa di Avs al parco Nomentano: ci sono i padroni di casa Bonelli e Fratoianni, c’è Riccardo Magi, soprattutto ci sono Ellye Giuseppe. Lo dicono a chiare lettere: insieme, sono l’alternativa alla destra di governo. Poi ci sono due assenti, almeno potenziali: Carlo Calenda e, soprattutto, Matteo, sul cui approdo tra le fila dei progressisti si parla ormai da mesi. Elly, segretaria del Pd nonché azionista di maggioranza della coalizione, ripete il mantra: non chiude e non apre al ritorno del fu Rottamatore nel centrosinistra.