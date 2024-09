Cittadella vs Catanzaro | le probabili formazioni

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di giovedì 12 settembre 2024) Gara valida per la quinta giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Si affrontano due squadre che vogliono misurare le loro ambizioni playoff e che per questo preannunciano battaglia.vssi giocherà sabato 14 settembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Tombolato.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I veneti sono a quota 7 punti ad una sola distanza dalla vetta, a conferma della loro abitudine a stazionare nelle zone alte da anni ormai. La squadra di Gorini ha saputo rialzare la testa dopo la sconfitta di Salerno all’esordio, infilando due vittorie ed un pareggio Più complicato l’avvio dei calabresi che sembrano ancora lontani parenti della squadra che nella scorsa stagione ha raggiunto i playoff.