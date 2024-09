Cina | annuncia trattamento tariffario pari a zero per Paesi meno sviluppati

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 12 settembre 2024) Pechino, 12 set – (Xinhua) – A tutti iche intrattengono relazioni diplomatiche con la, quest’ultima concedera’ unper il cento per cento delle linee tariffarie, secondo una dichiarazione della Commissione per le tariffe doganali del Consiglio di Stato pubblicata oggi. Il, in vigore dal primo dicembre di quest’anno, mira ad ampliare l’apertura unilaterale verso ie a raggiungere uno sviluppo comune, si legge nella dichiarazione. Per i prodotti soggetti all’amministrazione di contingenti tariffari, le merci che rientrano nel contingente godranno di tariffe, mentre le aliquote tariffarie sulle merci che superano il contingente rimarranno invariate, si legge nella dichiarazione. (Xin) Agenzia Xinhua