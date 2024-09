Chiara Ferragni nuova vita | l’amore con Silvio Campara va a gonfie vele scelta drastica sui figli Vittoria e Leone

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di giovedì 12 settembre 2024)fanno sul serio? Secondo il magazine Oggi, i due oggi sarebbero ormai una coppia ufficiale: ma cosa c’entrano idi lei? Nei giorni scorsi,sarebbero volati in Perù, concedendosi l’agognato viaggio già menzionato da Gabriele Parpiglia qualche settimana fa. A quanto pare, alcune fonti vicine all’influencer di Cremona assicurerebbero che laavrebbe totalmente perso la testa per il nuovo fidanzato. Fedez dunque appare un ricordo lontano;ha scongelato il cuore dell’imprenditrice digitale. Nel frattempo il rapper continua a mostrarsi spesso con ragazze diverse e non è chiaro se oggi stia frequentando qualcuna con più assiduità o sia ancora nel suo periodo libertino.innamorata diLe fonti vicine aassicurano che abbia completamente perso la testa per