Chelsea altri guai per Enzo Fernandez | cosa è successo

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Nuoviextra-campo per il centrocampista del, che è andato incontro alla sospensione della patente di guida e una multa di circa 2mila euro per due infrazioni stradali commesse tra lo scorso dicembre e gennaio 2024 avvenute in Galles. L’argentino non avrebbe dichiarato l’identità del conducente in nessuna delle due occasioni, e si è quindi visto sospendere la propria patente di guida. Non è chiaro se il centrocampista fosse effettivamente alla guida, ma per il tribunale poco cambia, visto il brevissimo lasso di tempo intercorso tra le due infrazioni e la titolarità della Porshe in questione. L'articoloperCalcioWeb.