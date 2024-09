C’è stata una crisi ci siamo allontanati C’è stato un terremoto Nel mio matrimonio si sono intromesse terze persone | lo sfogo di Samanta Togni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sembra proprio che l’ex ballerina di “Ballando con le stelle”e il marito, il dottor Mario Russo, non divorzieranno. È la stessaa raccontare a “La Volta Buona” di Caterina Balivo cosa è successo: “C’èun, cie ora stiamo rimettendo insieme i pezzi. In questi anni, ho scoperto molti lati di me che non conoscevo e ho scoperto che anche quando credi di fare del bene alla coppia ma ti allontani da te stessa non va bene comunque, anzi. Tra di noi mancava il dialogo e comunque lanon èscatenata da tradimenti ma da un insieme di cose. Alle volte ci si sente traditi nei progetti, nelle intenzioni e anche quella è una forma di tradimento”. Poi la ballerina ha sottolineato che laè subentrata a causa di “