Caro Formigli basta paranoie fasciste e sotto a chi Trocchia Non esiste solo Acca Larenzia…

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Guerre che impazzano, droni assassini, stragi e terrorismo in Medio Oriente, figli che ammazzano i genitori, genitori che ammazzano mariti e mogli, l’Europa picconata dalla sua icona sacra, Mario Draghi, Stellantis che fa gli sconti sulle auto di lusso ai suoi cassintegrati, l’anniversario dell’11 Settembre, quello che arriva del 7 Ottobre, migranti che mangiano gattil’occhio di Trump, la Harris che ride anche quando le chiedono come si chiama: ed ancora, le trombe d’aria, il vaiolo delle scimmie, il batterio Renzi nel Pd, il Grillo che morde il Conte e, infine, immancabile come il primo giorno di scuola, Corradoche torna in tv per parlare diLarentia. È settembre, adesso è davvero finita l’estate: è ufficiale.