Calcio caos la Serie B si spacca

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sei ore e mezza di discussioni per tornare al punto di partenza. LaB si èta e prima ancora di un nuovo (o vecchio) presidente dovrà lavorare per cercare di tornare a un minimo di compattezza che serve per garantirne il funzionamento ed arrivare al 4 novembre - giorno dell'assemblea Figc per il nuovo statuto - con qualcosa da dire che la rappresenti. Unita nell'ora più importante quando ci saranno da discutere i nuovi pesi elettorali in vista della chiamata alle urne per la presidenza della Figc con le regole dettate dall'applicazione dell'emendamento Mulé. Per ora la compattezza è lontana anni luce. L'assemblea per l'elezione del presidente della LegaB è stata un confronto senza esclusione di colpi iniziato di prima mattina.