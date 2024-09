American Magic punge Ineos | Potrebbe scegliere il veleno… La nostra barca è difficile da battere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024)attende di sapere chi dovrà affrontare nelle semifinali della Louis Vuitton Cup, che scatteranno sabato 14 settembre nelle acque di Barcellona. Il sodalizio statunitenseaffrontareBritannia, Luna Rossa o Alinghi: saranno i britannici a decidere gli accoppiamenti per le prossime sfide e li comunicheranno soltanto domani. La compagine a stelle e strisce era particolarmente accreditata alla vigilia, ma durante il round robin ha commesso troppi errori e in più si è infortunato il timoniere Paul Goodison. Lo skipper Terry Hutchinson ha fatto un punto della situazione in un’intervista concessa a Marca: “I miglioramenti che possiamo apportare sono molto sottili, ma molto significativi.