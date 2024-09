Affari Tuoi? Se continuo così mi licenziano | soldi De Martino lascia di stucco Bruno Vespa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un ospite d'eccezione pera Cinque Minuti, l'approfondimento quotidiano che conduce su Rai 1: ecco infatti Stefano De, nuovo volto di punta di Viale Mazzini e ora al timone di, il game-show campione di ascolti dove ha raccolto l'eredità di Amadeus. Niente politica, insomma: largo al varietà. Da, Deha ripercorso la sua intera carriera, dagli esordi ad Amici fino alla freschissima avventura a suon di pacchi. Sul padre, ricorda come fosse contrario alla sua carriera da ballerino: "Non voleva che ballassi perché è un ex danzatore e quindi conosceva gli stenti della vita d'artista. Ha provato a dissuadermi in tutti i modi, ma a dieci anni si è dovuto rassegnare". E ancora, sul privato e sulla famiglia: si parla di Santiago, il figlio avuto con Belen Rodriguez: "Registrodurante la settimana, perché il weekend è dedicato a lui.