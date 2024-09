50 anni di Foot Locker con una collezione esclusiva ed eventi celebrativi

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024)è lieta di annunciare un mese di settembre ricco di festeggiamenti per il suo 50°versario, con una serie die il lancio di unadi sneaker e abbigliamento limited-edition, in collaborazione con Nike, adidas, New Balance, PUMA e Converse. Da 50è leader mondiale nel settore delle sneaker, famoso per la suaselezione di brand prestigiosi e il profondo legame con la sua community. Oggi la società rimane “The Heart of Sneakers”, offrendo un servizio clienti eccezionale attraverso i suoi iconici “Striper” e trasformando la shopping experience. L’impegno diverso l’espressione individuale e le straordinarie esperienze rivolte agli appassionati delle sneaker e del basket ha consolidato il suo ruolo di leader nella sneaker culture, una posizione che intende mantenere nei prossimi 50