Totti ho un nome ingombrante nessuna chiamata dalla Roma

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - "Auguro alla Nazionale di tornare ad alti livelli. Purtroppo, come tutti gli italiani e come tutti gli sportivi, speravo in qualcosa di meglio da parte della Nazionale italiana agli Europei. I nostri giocatori non erano in buone condizioni, dal punto di vista fisico o mentale. In una competizione cosi' importante se non sei pronto mentalmente e fisicamente è difficile arrivare fino in fondo". Cosi' Francesco, ai microfoni di Sky Sport. "Quello del ct e quello dell'allenatore sono due mestieri completamente diversi. Un discorso è vedere i giocatori ogni giorno, un altro è vederli una volta al mese. Spalletti ha capito e ha riconosciuto i suoi errori e li ha ribaditi nell'ultima intervista. Speriamo che ora possa ripartire al meglio e far diventare la Nazionale quello che tutti speriamo", ha aggiunto. "Un pò il calcio manca ma sto bene ugualmente.