Special Olympics 2025 dal Governo 15 milioni per la realizzazione dell’evento

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 11 settembre 2024) L’Italia si prepara a ospitare per la prima volta i Giochi Mondiali Invernaliche si svolgeranno a Torino e in Francia nel dall’8 al 16 Marzo. “I Giochi Mondiali Invernali di Torinosono un progetto che questoha deciso, fin dal suo insediamento, di sbloccare, sostenere e sviluppare attivamente, prendendolo a cuore seriamente, costituendo un soggetto organizzatore che consentirà al Piemonte, a partire da Torino, nel marzo, di ospitare al meglio una manifestazione di così alto valore sportivo e soprattutto sociale”. Lo dichiarano il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, e il ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi.