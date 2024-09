Sinner positivo ma innocente equivoci gravissimi del sistema antidoping

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il caso di Jannikcontinua a gettare ombre sulinternazionale, che rischia di subire un altro duro colpo in termini di credibilità. Per tutta la giornata di ieri, si sono rincorse voci riguardo un possibile ricorso della WADA al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS) di Losanna. La data del 9 settembre era stata indicata dai media come termine ultimo per contestare il verdetto dell’ITIA, l’agenziaindipendente del tennis, che aveva riconosciuto la buona fede dinel caso legato al Clostebol.Leggi anche: Coppa Davis, trionfo dell’Italia nella prima giornata: vince anche Arnaldi Tuttavia, la scadenza indicata si è rivelata imprecisa, e non è stato chiarito quando scadrà effettivamente il termine. La WADA e la NADO, l’enteitaliano, avevano 21 giorni per fare ricorso a partire dal momento della ricezione della sentenza.