Sarri | Sono ammirato da Conte ha questa capacità di far investire i suoi club Chiedo scusa a Maggio

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mauriziointervistato dalla Gazzetta dello Sport. Dice che spera di tornare in panchina prima di gennaio. «Dipenderà dalle situazioni, dalle offerte che riceverò, dalle motivazioni. Dalla telefonata che mi trasmetterà più adrenalina». «Purtroppo, anche senza pallone, fumo ancora tanto, troppo. Tra i tifosi del Milan, c’è anche chi spera di vedere lei sulla panchina rossonera«Mi sembra brutto parlarne in questo momento, serve rispetto. Paulo Fonseca è un buon allenatore e un uomo di livello, l’ho conosciuto di persona: è all’inizio di un percorso ed è giusto che stia sereno. Non voglio entrare in questi discorsi». Il suo centravanti ideale è stato Higuain: ci racconta un aneddoto sul Pipita?«Quando arrivai a Napoli, lui voleva andare via. Lo convinsi in 5 minuti: gli dissi che con il calcio che avrei voluto proporre, avrebbe segnato valanghe di gol.