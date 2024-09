Roma Totti ti boccia | il mercato? Hanno mischiato tutto E su De Rossi…

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il rapporto di Francescocon laè, e sarà, per sempre eterno. L’ex capitano ha i colori giallorossi tatuati sul cuore e quando parla della ‘Magica’ si emoziona sempre. Lo confessa nel corso di un’intervista a Sky Sport nella quale tocca diversi argomenti importanti e, comunque, non risparmia anche qualche critica. Il, per esempio, è rivedibile. “Quest’anno si sono rinforzate parecchie squadre, sopratquelle più blasonate. La Juventus è la squadra che ha cercato di fare ilpiù importante. – ha spiegato– Se mi piace ildella? Nì, all’ultimoiniziato a mischiare un po’. Bisogna vedere seavuto ragione, speriamo di sì“. Ora tocca a De Rossi: “mettere bene in campo i giocatori e trovare la loro migliore condizione. Nell’ultimo mese ci siamo sentiti molto spesso io e lui, gli ho dato consigli così come lui li ha dati a me.