Robert Pattinson ci offre una grande lezione di stile

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024)nel corso degli anni ha indossato la sua parte di abiti stravaganti: giacche di pelliccia sintetica abbinate a gonne di lana e grandi stivali neri. Blazer inNehru e stivali simili a zoccoli. Senza contare la volta in cui si è rasato un punto esclamativo dietro la testa. In ogni caso, quando fa un passo indietro e torna alle basi, sa riscuotere sempre un enorme successo. Un esempio su tutti: il modo in cui si è presentatoal Premio LVMH 2024 di ieri sera. La star di Batman, da lungo tempo ambassador di Dior, ha scelto per la serata un abito della colautunno/inverno '25. La combinazione di una giacca di lana marrone, un girocollo di cachemire grigio e pantaloni di lana marrone, può sembrare un momento meno elaborato e impegnativo per. Eppure, è anche una delle sue uscite più eleganti.