Quale sarà il ruolo di Invalsi e quando l’AI nelle scuole potrebbe entrare a regime

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) E, alla fine, l’intelligenza artificialevalutata dalle prove. Il discusso sistema di valutazione che è nato ufficialmente nel 2005/2006 nonsoltanto la croce e la delizia degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado (nonché dei loro docenti), ma – da quest’anno – anche dell’assistente scolastico basato sull’intelligenza artificiale che, sulla base di un progetto dell’ecosistema Google for Education, verrà testato in 15 classi italiane di quattro regioni diverse. La durata della sperimentazione, come abbiamo evidenziato anche in un altro articolo del nostro monografico di oggi,di due anni: se i risultati saranno ottimali, allora l’assistente AI verrà esteso alleitaliane a partire dal 2026.