Pinna | La fiducia trasforma Frattesi nel campione che è All’Inter diverso

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il giornalista Edmondosi è pronunciato su quel tipo di calciatori che, grazie alla convinzione acquisita nei propri mezzi, riescono ad assicurare le qualità che hanno nelle gambe: esempio emblematico quello del calciatore dell’Inter Davide. IL FATTORE – Davideè il capocannoniere dell’Italia di Luciano Spalletti. Le doti di incursore dell’ex Sassuolo, che spiccano con la Nazionale azzurra, lo rendono una specie di “attaccante aggiunto” in grado di rappresentare un fattore importante per le azioni offensive degli italiani: «Non è l’ultimo arrivato, eppure nell’Inter fa la riserva. Come nel caso di Baldanzi, credo che si tratti di un giocatore che ha bisogno di quellanecessaria perrsi. Grazie a questa componente,riesce a mostrarsi come quelche effettivamente è».