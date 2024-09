Piedi freddi

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 11 settembre 2024) "E così ho detto a un amico: ‘Mi sembra di essere nell’inverno del 1941, con Hitler che pare inarrestabile e l’America preda degli isolazionisti’. E lui mi ha risposto: ‘Sei la solita scriteriata ottimista, a me pare di essere nel ’39’. Ma abbiamo torto entrambi. Il tempo presente non è mai il calco di nessun altro tempo. Soprattutto, è l’unico che ci sia dato. E il pessimismo è il privilegio di chi non sta lottando per la sopravvivenza”. E’ verso la fine del libro che si trova questo breve dialogo che fa da sintesi perfetta a quanto scrive per duecento e più pagine Francesca Melandri. Contro ogni retorica, quella della Storia che si ripete e della Storia che è maestra di vita: se fosse così, non saremmo un’umanità intenta a scannarsi fin dall’alba dei tempi. E invece.