(Di mercoledì 11 settembre 2024)Luís de Abreu Oliveira è stato condannato a 30 giorni di prigione per il mancatomento deldei. Il brasiliano classe ’88, ex promessa del Manchester(con cui ha giocato dal 2007 al 2015) e con un passato di sei mesi allanel 2014, si trova attualmente in undi Porto Alegre, dove potrà uscire senza scontare la propria pena nel caso ripianasse il debito di circa 50mila euro., che in carriera ha vestito anche le maglie dell’Internacional, Coritiba e Adana Demirspor prima di ritirarsi nel 2020 a soli 32 anni, qualche tempo fa era stato anche accusato di riciclaggio tramite criptovalute. NonildeiinSportFace.