Meteo mercoledì in arrivo un nuovo fronte freddo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) PrevisioniItalia La situazione. Secondo le previsioni, Prove generali d’autunno non superate per diverse regioni italiane che hanno fatto i conti con pesanti criticità legate al forte maltempo. Ora la prima intensa perturbazione di settembre ci sta lasciando ma al suo seguito la pressione non aumenta in modo deciso. Unpilotato da una massa di aria polare in seno a una profonda depressione sulla Scandinavia scenderà velocemente attraversando il Regno Unito e la Francia e nella seconda parte della giornata diinizierà a interessare anche le nostre regioni settentrionali. Una nuova fase di maltempo di matrice tardo ottobrina che porterà piogge, temporali e persino la neve sulle Alpi a quote piuttosto insolite per il periodo. A condire il tutto una forte ventilazione ciclonica che porterà burrasca su tutti i nostri mari.