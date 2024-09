Louis Vuitton festeggia i vent' anni dei suoi Millionaires con due nuove versioni

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Sono passatida quando un Pharrell Williams ancora molto lontano dalla direzione creativa diaveva creato uno degli occhiali più celebri della storia della Maison, i. Con l’aiuto dell’amico Nigo e sotto la direzione creativa di Marc Jacobs, a Williams era stato chiesto di disegnare una speciale capsule di occhiali parte del processo di rilancio della Maison che Jacobs aveva architettato coinvolgendo creativi e designer come Stephen Sprouse e Takashi Murakami. Courtesy of the brandCon un design caratterizzato dalle applicazioni in metallo dorato e l’iconico motivo Monogram, i Millionaire erano diati immediatamente il modello di punta della collezione, con un prezzo di retail di circa 1200 dollari e una richiesta altissima.