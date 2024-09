Le ultime parole dette alla moglie | Luca Giurato la confessione di Mara Venier

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il mondo della tv e del giornalismo dice addio a, scomparso oggi a Roma all'età di 84 anni per un infarto fulminante. Nato il 23 dicembre 1939 a Roma, il giornalista aveva cominciato presto la sua carriera di cronista ed era stato assunto a poco più di vent'anni a Paese Sera. Professionista dal '65, si è reso protagonista di una brillante ascesa come giornalista e conduttore televisivo e viene oggi ricordato come il professionista più simpatico del piccolo schermo. A parlarne anche, che conha condiviso momenti indimenticabili. "Il mio primo istinto è stato quello di chiamarlo subito al suo cellulare: ho sperato che fosse lui a rispondere, e invece mi ha risposto Daniela, sua, e mi ha detto 'sì, è vero'". Così, tra le lacrime, la signora della domenica di Rai 1 ha commentato a caldo la notizia della scomparsa del giornalista.