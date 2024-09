Irlanda-Inghilterra ha fatto riemergere antipatie e vecchi fantasmi nazionalisti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Un pregiudizio comune ci porta a pensare che le manifestazioni di nazionalismo esplicito nei campi sportivi siano un affare esclusivo di alcune “giovani democrazie”, come quelle dell’Est Europa. Il recente turno della Nations League di calcio dimostra invece il contrario, con un incrocio trache non ha mancato di rivelare alcuni nervi scoperti, rimettendo per un attimo al centro del dibattito una rivalità che non è solo sportiva, e che è ancora oggi molto viva. La partita si è giocata sabato scorso a Dublino, in un clima che prevedibilmente non poteva essere particolarmente improntato al fair play.