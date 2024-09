Il Mediterraneo è un serbatoio di energia e calore pronto a esplodere

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Mare caldo,bollente: un tema che quest’estate si è ritagliato un certo spazio sui giornali e forse anche nelle chiacchiere sotto l’ombrellone. D’altronde questo è uno dei casi da manuale in cui si può toccare con mano, letteralmente, uno degli effetti della crisi climatica: ci si aspetta di trovare refrigerio dal caldo con un tuffo in acqua che, invece, arrivare a toccare i trenta gradi centigradi – questa la temperatura record registrata a inizio agosto nelle acque superficiali di fronte a Nizza. Come accade con lo zero termico, però, di questi tempi certi primati sono facili da battere: infatti, pochi giorni dopo Nizza, hanno fatto notizia i 31,96°C registrati sulla costa egiziana. Picchi record a parte, anche la temperatura media delle acque che bagnano la nostra penisola non è mai stata così elevata: ad agosto 2024 ha raggiunto i 28,9°C.