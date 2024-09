I Kids Lab al Centro Commerciale Campania laboratori e animazione per i bimbi in Piazza Campania

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Marcianise. Ascolta, crea, gioca: così i bambini crescono. E’ da questa filosofia che nascono iLab, irealizzati per i più piccoli e da svolgere anche insieme ai grandi. Ritornano aldi Marcianise, in provincia di Caserta, i weekend dedicati ai piccoli con attività selezionate per stimolare la creatività, incentivare l’apprendimento e per assicurare il divertimento. Il primo appuntamento è fissato inper sabato 14 settembre e domenica 15 dalle 15.30 alle 18,30. Ma le attività proseguiranno anche nei fine settimana di ottobre e novembre. I bambini verranno accolti nell’area appositamente attrezzata e verranno condotti per mano in ogni momento per volare lontano con la fantasia ascoltando mille storie, per imparare a creare e ricreare i loro giochi preferiti o per mettersi in gioco in prima persona.