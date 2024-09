Harris-Trump il dibattito non porta al colpo del ko Uccidete i bimbi è caos

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Due visioni diverse, ma anche due toni, due stili, due modi di occupare il palco diversi. Il primo e forse unico duello televisivo tra Kamalae Donaldha messo a confronto due mondi opposti, in un'ora e mezzo di scontro, che però non è mai degradato, nonostante un paio di momenti in cui il tycoon ha perso il controllo.ha deciso di attaccare fin dall'inizio, quando nella prima mezz'ora statisticamente si forma l'opinione dei telespettatori: prima ha scelto di attraversare il palco e di andare incontro al suo avversario, per stringergli la mano.è rimasto per un momento sorpreso. Poi è cominciata la schermaglia. «Questo governo è stato un disastro», ha attaccato il tycoon.ha puntato a ridicolizzare il suo avversario, accusandolo di «aver svenduto l'America in cambio di lusinghe» al presidente russo Vladimir Putin.