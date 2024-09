Graziani | Frattesi alla Juventus giocherebbe sempre! Ma buon per l’Inter

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 11 settembre 2024)è uno dei protagonisti di questa sosta per le nazionali – finalmente finita ieri – con due gol in altrettante partite con l’Italia., a Radio Sportiva, ha parlato sia del suo minutaggio consia di quanto ha fatto Dimarco. POCO UTILIZZATO – Davideè il miglior marcatore dell’Italia da quando Luciano Spalletti è diventato commissario tecnico, ma alnon è titolare. Per Francescoc’è una motivazione: «Quando tu hai un centrocampo con Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, che sta facendo benissimo ed è un giocatore interessantissimo, come fai a far giocare? Penso che meriterebbe di giocare di più, però se vai a giocare in un club con competitività altissima fai fatica. L’avesse preso laavrebbe giocato, invece alc’è Barella che è uno dei centrocampisti più forti che ci sono.