Giuli rivedrò le nomine di Sangiuliano per la commissione film

Leggi tutta la notizia su agi

(Di mercoledì 11 settembre 2024) AGI - "La domanda degli interroganti mi offre l'occasione per sottolineare l'attenzione che il ministero rivolge alla questione. Non mi sento affatto offeso dalle scelte dall'ex ministro Sanano ma è proprio tale rispetto che mi induce a dirvi che io per primo venerdì scorso, a poche ore dal mio insediamento, mi sono posto alcuni degli interrogativi che mi avete rivolto, traendone ovviamente conclusioni differenti dalle vostre. Ladi cui parliamo è oggetto in queste ore di una mia attenta verifica e revisione".