Gabry Ponte - Milano Fashion Week - Fell in Love

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024) (Adnkronos) -, 11/09/2024 - Sabato 21 settembre 2024, ilindi Pogliano Milanese, si prepara ad accogliere un evento nel cuore della. Il celebre e conosciuto Dj, suonerà in un esclusivo DJ set che promette di far divertire tutte le persone che parteciperanno a questo incredibile evento. A soli dieci minuti da, in prossimità della, sorge una location di prestigio senza pari. "in" exINI, rappresenta una nuova era di eleganza e stile, un ritrovo esclusivo che è già il centro della vita notturna milanese. Rinomata per le sue feste glamour, l'exINI si reinventa e accoglie i suoi ospiti in un ambiente sofisticato, dove il fascino e la vivacità si fondono sotto la luce della luna.