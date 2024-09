FOTO – Milan Alvaro Morata vola a Madrid da Alice Campello  Pace fatta?

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 11 settembre 2024), l’attaccante rossoneroto aper andare a trovare l’ex moglie: pace fatta tra i due?di nuovo insieme a: pace fatta e ricongiungimento tra i due? In realtà non si parla di nessuna marcia indietro sulla decisione presa di separare le strade dal punto si vista della relazione. I due, però, hanno sempre ribadito di voler mettere i figli davanti a tutto ed è proprio questo il motivo del riavvicinamento dell’ex coppia. L’attaccante del, infatti, èto aper passare del tempi con i suoi figli, che al momento vivono con la mamma. Per il primo giorno di scuola dei due gemelli,voleva esserci ed ecco quindi che lo spagnolo non ha mancato l’appuntamento.