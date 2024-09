Boccia dà buca a CartaBianca | ecco perché e la reazione di Berlinguer

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024) La seconda puntata della nuova edizione di È Sempresarebbe dovuta iniziare con un’intervista esclusiva a Maria Rosariama l’imprenditrice, dopo aver concordato con Biancal’incontro, ha dato forfait all’ultimo. A parlare è stata la conduttrice: “Maria Rosariaera stata invitata da me a fare un’intervista singola ma lei stessa si era offerta, come tutti i nostri giornalisti presenti in studio sanno, di partecipare al talk e confrontarsi con gli altrinon desiderava che la sua intervista fosse commentata in sua assenza. Invece, arrivata oggi pomeriggio negli studi del Palatino, dopo una lunga conversazione ci ha detto che secondo lei non eravamo stati sufficientemente informati sul suo caso e che preferiva prendere un’altra settimana di tempo e si sarebbe impegnata a tornare la prossima settimana”.