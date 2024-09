Beyoncé parla dei suoi figli Blue Ivy Rumi e Sir e svela quali artisti ascolta

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di mercoledì 11 settembre 2024)questa settimana si è aperta fra le pagine di GQ Italiando di musica, carriera, vita privata e. “Trovo pace nei miei rifugi privati, come lo studio o l’auto, produco miele, dipingo, decoro, nuoto, disegno abiti e scenografie. Ho scritto libri per bambini ai mieie disegno animazioni. Qualsiasi attività creativa mi rende felice“.ha avuto da Jay-Z tre: la primogenitaIvy nata nel 2012 e i gemellie Sir nati nel 2017. “Il calendario di lavoro è subordinato alle esigenze familiari. Cerco di viaggiare solo quando i mieinon sono a scuola. Ho sempre sognato una vita in cui potere vedere il mondo insieme alla famiglia e fargli conoscere lingue, architetture e stili di vita diversi. Crescere trenon è facile. Più diventano grandi, più si trasformano in individui a sé stanti, con esigenze, hobby e vite sociali uniche.