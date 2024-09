Autonomia differenziata ecco il manifesto di Flick per il referendum

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Il 10 aprile 2024, come un orologio di precisione in una stanza di orologi fuori sincrono, Giovanni Mariaha fatto il suo ingresso nella commissione Affari Costituzionali della Camera dei deputati. Il presidente emerito della Corte costituzionale, recentemente eletto presidente del Comitato promotore delsull’, portava con sé non solo il peso della sua esperienza ma anche un fardello di interrogativi sul disegno di legge per l’delle Regioni., con la meticolosità di un archivista e l’acume di un filosofo del diritto, ha iniziato a dipanare la matassa del progetto di riforma, mettendo in luce le sue potenziali criticità . Il disegno di legge, che mira ad attuare l’articolo 116, comma 3, della Costituzione, è stato oggetto di un intenso dibattito parlamentare.