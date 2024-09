AirPods 4 | Apple ridefinisce l’esperienza di ascolto

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Con il recente eventodi settembre 2024, l’azienda di Cupertino ha presentato numerose novità, tra cui iPhone 16,Watch 10 e le tanto attese4. I nuovi auricolari4, di nuova generazione, rappresentano un’evoluzione significativa rispetto alle versioni precedenti. Non solo, introducono anche miglioramenti sia a livello di hardware che di software. Vediamo nel dettaglio tutte le nuove caratteristiche del prossimo modello, foto Ansa – VelvetMagDesign rinnovato e miglioramenti ergonomici Una delle novità più rilevanti delle4 è il design rinnovato.ha ascoltato i back degli utenti e ha lavorato per rendere gli auricolari ancora più comodi da indossare per lunghi periodi.