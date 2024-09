AgriFood Future Prete Unioncamere | Un milione di euro per le imprese che investono in tecnologia 4 0

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 11 settembre 2024) Dal palco dell’ultima giornata di, Andrea, presidente di, ha annunciato un bando della Camera di Commercio di Salerno da undi, destinato alle aziende che presenteranno progetti innovativi basati su tecnologie 4.0 o intelligenza artificiale. “Il bando che abbiamo annunciato non è semplicemente un incentivo per le aziende, ma uno strumento per realizzare progetti innovativi capaci di valorizzare il grande patrimonio di idee che da sempre il nostro territorio è capace di esprimere”, dichiara. “Il successo della seconda edizione dimostra cheè diventato un appuntamento imprescindibile per la ricerca nel comparto agroalimentare. Nei prossimi anni, dovremo affrontare sfide sempre più complesse per garantire ugualmente a tutti l’accesso al cibo.