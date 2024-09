Adamant travolge Bologna Basket Santiago top scorer

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 11 settembre 2024)70ferrara 94FERRARA: Dioli ne, Cazzanti 3, Sackey 8, Drigo 12,23, Tio 14, Yarbanga 8, Solaroli 11, Turini 4, Ballabio 11, Braga, Marchini ne. All. Benedetto. Parziali: 21-18; 48-48; 67-73. A San Lazzaro va in archivio con una netta vittoria il quarto test della preseason di Ferrara, che vince e conferma la sua forza, dominando contro una pari categoria come. Dopo un primo quarto di studio, l’allunga nei restanti tre parziali, e negli ultimi dieci minuti mette a segno un break di 21-3 che spacca la partita in due. Prossimo test venerdì in casa contro la Virtus Imola. Partenza convinta dei biancazzurri, in campo con Ballabio,, Solaroli, Tio e Yarbanga: tanti i quintetti provati in queste prime amichevoli da coach Benedetto, che vuole testare tutti i suoi effettivi.