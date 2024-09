Viene a Milano da Bari per i test al Politecnico | preso a calci e pugni e rapinato nel mezzanino della metropolitana

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 10 settembre 2024), 10 settembre 2024 – Era appena arrivato adalla Puglia per sostenere ild’ingresso del corso di laurea di Professione sanitaria del. Il benvenuto non è stato dei migliori, per usare un eufemismo: lo studente diciannovenne è stato accerchiato nelfermata Centrale del metrò, subito dopo essere sceso dal treno nella vicina stazione ferroviaria, e picchiato conper rapinargli un orecchino, un orologio, un paio di occhiali e lo zainetto che teneva in spalla. La fuga degli aggressori è durata poche ore: i tre marocchini Aima M., 19 anni, Salaheddine W., 33 anni, e Redouane E., 49 anni, sono stati fermati dagli agenti del commissariato Garibaldi Venezia e portati in carcere. Il ragazzo è comunque riuscito a sostenere la prova all’università, prima di recarsi negli uffici di via Schiaparelli e poi in ospedale.