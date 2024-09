Viareggio insegue il ladro che le aveva rubato la borsetta lo investe e lo uccide col suv | Gli è passata sopra tre volte | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 10 settembre 2024)ilche lelae loilche lela, loe lopassandoglicon il suv “due o tre”: è quanto accaduto ala scorsa domenica notte. Ad inchiodare la donna, Cinzia Dal Pino, imprenditrice di 65 anni, sono state le telecamere di sicurezza che hanno ripreso la terribile scena. #pic.twitter.com/AG3RLivmag — Esercito di Cruciani (@EsercitoCrucian) September 10, 2024 La vittima si chiamava Said Malkoun, 47 anni, algerino senza fissa dimora. L’uomo avrebbela borsa alla 65enne, la quale, poi, si sarebbe messa alla guida della sua auto per rintracciare il. Una volta individuato su un marciapiede della Darsena, in via Coppino, avrebbe accelerato e investito l’uomo di proposito.