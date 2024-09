Ultimo e Jacqueline Luna di Giacomo fanno un grande passo in vista della nascita di Edoardo | l’annuncio di lei

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 10 settembre 2024) Come ormai è noto Niccolò Moriconi (in arte) eDi(figlia di Heather Parisi) aspettano un bambino efatto dal cantautore ha commosso milioni di fans. A stupire è la decisione che avrebbero preso i futuri genitori: sembra infatti che si siano trasferiti definitivamente a New York e che il nascituro possa trascorrere i primi annisua vita proprio lì. A confermare tutto ci sono delle frasi scritte rispettivamente da, che ha condiviso una foto del sole che sorge dalla sua casa di New York con la didascalia: “LA PRIMA ALBA DI QUESTA NUOVA AVVENTURA ” Poiha condiviso un video sempre dalla citta statunitense con una delle sue canzoni in sottofondo e con la frase: “E TI CERCO DENTRO LE STRADE”.