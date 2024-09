Strada chiusa vicino al cimitero di Staggia pompieri al lavoro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 10 settembre 2024) Tra i problemi dovuti al maltempo nella serata di domenica in Valdelsa, in caso si è reso necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco, della polizia municipale di Poggibonsi e dei carabinieri. Tutto per via di un albero pericolante sullacomunale di Lecchi, in un punto del rettilineo non lontano dall’ingresso deldiSenese. Gli eventi atmosferici hanno determinato la caduta dalla stessa pianta di rami e cespugli, che avrebbero pure danneggiato linee telefoniche della zona. Per consentire le operazioni di rimozione degli arbusti dalla sedele e di messa in sicurezza dell’area verde, un tratto dell’arteria comunale di Lecchi è rimasto chiuso per alcune ore e poi riaperto regolarmente, già nella giornata di ieri, al traffico dei veicoli nelle due direzioni.