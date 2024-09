Serie A da Dovbyk a Zaniolo e Morata | il punto sugli infortunati

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di martedì 10 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 10 Settembre 2024 17:14 di Giancarlo Spinazzola Mancano pochi giorni all’inizio della quarta giornata, ma gli allenatori dovranno fare i conti con diverse assenze. La sosta per le nazionali ha dato il tempo ai nuovi allenatori di creare la giusta sintonia con i propri giocatori, ma adesso è tempo fare sul serio. L’Inter comanda la classifica con sette punti ed è la candidata principale per vincere anche questo campionato, ma attenzione alle concorrenti. Anche la Juventus ha collezionato sette punti, insieme a Torino e Udinese, facendo divertire i tifosi in queste prime tre giornate. Subito dopo c’è il Napoli di Antonio Conte, che dopo un inizio difficile a Verona, ha trovato sei punti importanti al Maradona contro Bologna e Parma.